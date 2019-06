Am 2. Juni 2019 fand in Baar das internationale Winnerturnier statt. Anja hatte sich als einzige vom Judo Club Muri für die Teilnahme an dieses Turnier entschieden. Anja wurde an diesem Turnier von ihrer Trainerin begleitet, damit sie nicht ganz ohne Unterstützung starten muss. Nach dem erfolgreich ersten gewonnenen Kampf, musste Anja zwei knappe Niederlagen einstecken. Herzliche Gratulation an Anja zum erfolgreichen 3.Platz in der Kategorie bis 40kg Schüler C. Du hast alles gegeben und kannst stolz auf dich sein.