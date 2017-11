In der Turnhalle der Bezirkschule Burghalde, unmittelbar über dem Dojo des JCBW, waren rekordverdächtige sechzig Buben und Mädchen zutreffen. Auf den beiden Matten kämpften sie um den Kategoriensieg bei der 30. Clubmeisterschaft. Dabei wurde wertvolle Erfahrungen gesammelt. Der Höhepunkt eines Jahres ist für die jungen Judokas dann jeweils im November das traditionelle Badener Schüler- und Jugendturnier, das von den Trainern ausschliesslich für diese aufstrebenden Jungsportler organisiert wird.

Es ist für den Judoclub Baden-Wettingen und für den Kämpfer oder die Kämpferin immer auch eine Standortbestimmung. So können sie sich aneinander messen und auch ihre Fortschritte bei Bronze-, Silber- oder Goldpokalen erleben. Auf alle Fälle gehen alle als Sieger nach Hause, denn es gibt Schöneres, als sich selber besiegt zu haben.

Vor einem zahlreich erschienenen Publikum waren in fünfzehn Kategorien die insgesamt 45 Pokale zu gewinnen, sodass nur ganz wenige mit einem Trostpreis in der Hand von der Matte gehen mussten. Die routinierte Organisation des Turniers, mit sehr guten Verpflegungsmöglichkeiten im eigens dafür aufgebauten Restaurant O'Hara, die Samariter und die Kaderleute des Judoclubs, die in den verschiedensten Funktionen einen ausgezeichneten Job gemacht haben, sind auch in Zukunft Garant für weitere Turniere dieser Reihe. Allen Helfern wollen wir hiermit eine grossen DANK aussprechen.

Die Resultate sind hier und im im Dojo ausgehängt.

Wer selber einmal teilnehmen möchte und Interesse an einem Judo-Probetraining hat, als Erwachsener oder als Kind, kann sich bei unserem Sekretariat melden: 079 / 932 41 52 oder info@jcbw.ch.

Bilder folgen

Rangliste Clubmeisterschaft vom 12. November 2017

Kategorie A

1 Weissbarth Dominik JC Baden-Wettingen

2 Meier Darius JC Baden-Wettingen

3 Zobrist Karma JC Baden-Wettingen

3 Lehmann Thomas JC Baden-Wettingen

Kategorie B

1 Peguero Gianlouis JJJC Aarau

2 Merkli Moritz JC Baden-Wettingen

3 Lundquist Erik JC Baden-Wettingen

3 Singer Gabriel JC Baden-Wettingen

Kategorie C

1 Nunziata Mike JJJC Aarau

2 Geissendörfer Paul JC Baden-Wettingen

3 Aguilar Diaz Eusebio JC Baden-Wettingen

3 Dossenbach Yann JC Baden-Wettingen

Kategorie D

1 Merkli Fredrick JC Baden-Wettingen

2 Gjorgiev David JC Baden-Wettingen

3 Rahm Fabian JC Baden-Wettingen

3 Tut Arda JC Baden-Wettingen

Kategorie E

1 Wick Leny JC Baden-Wettingen

2 Bellasconi Caspar JC Baden-Wettingen

3 Piscazi Alessio JC Baden-Wettingen

3 Spada Fabrice JC Baden-Wettingen

Kategorie F

1 Amrhein Verena JC Baden-Wettingen

2 Scheiber Louis JC Baden-Wettingen

3 Herde Lucie JC Baden-Wettingen

3 Pfister Oliver JC Baden-Wettingen

5 Obergtell Eron JC Baden-Wettingen

Kategorie G

1 Vukasin Viktor JC Baden-Wettingen

2 Tut Kaan JC Baden-Wettingen

3 Cantido da Silva Nathan JC Baden-Wettingen

3 Haubitz Felix JC Baden-Wettingen

Kategorie H

1 Markl Alexa JC Baden-Wettingen

2 Haubitz Sophie JC Baden-Wettingen

3 Duffner Hanna JC Baden-Wettingen

3 Hoffmann Nora JC Baden-Wettingen

Kategorie I

1 Mohr Thomas JC Baden-Wettingen

2 Crivelli Matia JC Baden-Wettingen

3 Soares Matheus JC Baden-Wettingen

3 Osman Naim JJJC Aarau

Kategorie J

1 Meier Leon JC Baden-Wettingen

2 Biffiger Fabian JC Baden-Wettingen

3 Tsering Porong Sonam JC Baden-Wettingen

3 Trümpler Mauro JJJC Aarau

5 Cantido da Silva Tiago JC Baden-Wettingen

Kategorie K

1 Dumont Cédric JJJC Aarau

2 Candido Da Silva Matheus JC Baden-Wettingen

3 Urech Marvin JC Baden-Wettingen

3 Freund Juliette JJJC Aarau

Kategorie L

1 Röösli Emilia JC Baden-Wettingen

2 Khalil Omar JC Baden-Wettingen

3 Gasparini Enea JC Baden-Wettingen

Kategorie M

1 Rüttimann Zoe JJJC Aarau

2 Vasquez Raul JC Baden-Wettingen

3 Guidera Loris JC Baden-Wettingen

Kategorie N

1 Baumann Tobija JJJC Aarau

2 Arnitz Daniel JC Baden-Wettingen

3 Baumann Samuel JJJC Aarau

3 Huber Simon JC Baden-Wettingen

5 Vonäsch Jonas JC Baden-Wettingen

Kategorie Open

1 Jonas Vonäsch JC Baden-Wettingen

2 Cédric Dumont JJJC Aarau

3 Matheus Soares JC Baden-Wettingen

3 Matheus Da Silva JC Baden-Wettingen