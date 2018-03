Am 17. März fand in Frick der 4. Koffermarkt statt. Organisiert wurde er vom gemeinnützigen Frauenverein.

Daniela Stäuble hatte alles bestens vorbereitet und mit den Ausstellern Kontakt aufgenommen.

36 Ausstellerinnen kamen rechtzeitig mit ihren Koffern ins ref. Kirchgemeindehaus und präsentierten ihre originellen und selbstgemachten Kunstwerke in und neben ihrem Koffer.

Zahlreiche Besucher kamen und viele kleine und grössere Sachen wechselten den Besitzer.

Im Kofferbeizli herrschte teilweise Hochbetrieb. Besonders überMittag liessen sich viele Gyros, Reis und Salat schmecken. Doris Leimgruber und das Küchenteam waren aber gut vorbereitet auf den Andrang. Auch am Buffet hatte es eine grosse Auswahl an selbstgemachten Kuchen, Torten und Sandwichs.

Am Schluss der Veranstaltung zeigte sich der Vorstand des Frauenvereins und seine Helferinnen sehr zurieden über den Verlauf des Koffermarktes.

Nächste Anlässe des Frauenvereins: Lotto im Alterszentrum am 25. April, Frauenkleider - Tauschparty am 19. Oktober.