Das 2018 war für den Shin Gi Tai Karate-Do Aarau ein ganz besonderes Jahr. 1978 gründete Toni Racca, 8. Dan SKIF, den Verein als einer der ersten 3 Klubs innerhalb der Shotokan Karate-Do Swiss Federation (SKISF).

Während des gesamten Jahres fanden diverse Aktivitäten statt.

Es begann im Frühjahr mit der erfolgreichen bestandenen Prüfung von unserem Dojoleiter Toni Racca. Er absolvierte die Prüfung zum 8. Dan SKIF anlässlich des SKIF International Seminar in Tokyo (Japan). Mit diesem Gürtel ist Toni Racca Träger des höchsten Dan innerhalb des SKIF Schweiz nach unserem Cheftrainer Koga-Shihan.

Weiter ging es im Sommer mit dem SKISF Sommerlager in Losone. Michael Kölbl hat die Prüfung zum 1. Dan SKIF erfolgreich bestanden.

Im November fanden die SKISF Schweizermeisterschaften statt. Justin Kölbl holte in seiner Kata Kategorie den SKISF Schweizermeister-Titel. Masiar Etenadi holte den 2. Platz in seiner Kumite-Kategorie.

Vom 30. November bis 2. Dezember fand das Kawasoe-Shihan Memorial statt. Dieser Anlass wurde mit unserem Jubiläum verbunden. Wir durften den Welt-Cheftrainer SKIF Kancho Nobuaki Kanazawa als Gast empfangen. Er leitete während 3 Tagen spannende und abwechslungsreiche Trainings zusammen mit Koga-Shihan (Cheftrainer SKISF Schweiz) und Racca Kyoshi (Dojoleiter Shin Gi Tai Karate-Do Aarau).

Am 1. Dezember wurden anlässlich eines Jubiläumsfestes unsere 40 Jahre mit einer grossen Party gefeiert. Rund 140 Gäste nahmen an der Party teil. Das musikalische Rahmenprogramm wurde von der Rock-Band «Mind Keepers» aus Möriken begleitet. Als Highlight der Party zauberte uns Mike Morgana mit viel Lachen durch den Abend. Ein tolles Klima und freudige Gesichter waren an unserem Geburtstagsfest zu sehen.

Am 2. Dezember fanden in Aarau Dan-Prüfungen statt. Die Prüfungen wurden durch Kancho-Kanazawa und Koga-Shihan abgenommen. Unser Präsident Marco Renzetti legte erfolgreich die Prüfung zum 5. Dan SKIF ab.

Ein erfolgreiches, abwechslungsreiches und einmaliges Jahr geht zu Ende. Der Shin Gi Tai Karate-Do schaut positiv in die Zukunft und freut sich bereits jetzt auf das 2019.

Ab Januar 2019 können Interessenten Karate-Do-Luft im Shin Gi Tai schnuppern. Angaben zu Trainingszeiten und -Ort findet ihr auf shingitai.ch.

In diesem Sinne wünscht der Shin Gi Tai Karate-Do Aarau frohe Festtage und einen guten Start ins 2019.

Der Shin Gi Tai Karate-Do Aarau ist Mitglied des SKISF (Shotokan Karate-Do Swiss Federation). Sämtliche oben aufgeführte Anlässe sind offizielle SKIF- / -SKISF-Anlässe.