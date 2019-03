GV Turnerinnengruppe Horriwil

Am 8. März 2019 wurde die GV im Gasthof Sonne durchgeführt. Nach der Begrüssung durften wir das spendierte Nachtessen vom Verein geniessen. Jahresberichte MUKI, KITU, JUGI Unter- und Oberstufe, Bericht der Präsidentin wurde verlesen. Viele Kids waren am Jugitag in Zufikon vom Polysport NWS dabei, tolle Leistungen wurden vollbracht. Budget-Jahresrechnung gingen im Eiltempo über die Bühne. Susanne Aeschlimann stellt das Jahresprogramm vor. Abwechslungsreich mit Walken, Pilates, Antara, Fitness, Volleyball und ein Highlight im Sommer Yoga am Burgäschisee. Auch nicht Mitglieder können bei uns gerne Mitturnen, pro Abend 5.-, komm und mache mit!

Die Vereinsreise wird dieses Jahr 2 Tage dauern. Unser Grossanlass, der Unterhaltungsabend vom Samstag, 25. Jan. 2020, gestalten wir jetzt schon mit vielen Ideen. Michael Tschol hat nach 5-jähriger Jugileitung sein Amt abgeben. Für seinen Einsatz für die Dorfjugi wurde ihm verdankt. Es sind im Moment 26 Kids in der Jugi Oberstufe. Die Horriwiler Kids geniessen das freiwillige Turnen, sind doch in der JUGI Unterstufe zurzeit 27 Aktive. Im KITU haben Natascha Maurer, Petra Furrer Spirig und Monika Stampfli demissioniert. Aufs neue Schuljahr werden noch 1-2 Personen für die 5 und 6-jährigen Kids gesucht.

Der Vorstand bleibt unverändert. Für alle engagierten Personen die für das Wohl der Turnerinnengruppe unterwegs sind, grossmächtigen Dank.

Die Präsidentin

Käthi Stude