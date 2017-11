Die Mannschaft von Cheftrainer Samir Sarac gewann ihr Heimspiel gegen den TV Steffisburg klar und ungefährdet mit 34:25 (16:12) und zementierte damit die Tabellenführung weiter.

Die RTV-Handballer werden immer stilsicherer, die Serie langsam unheimlich. Gegen den TV Steffisburg, der am vergangenen Wochenende immerhin den Aufstiegsaspiranten Stäfa bezwungen hatte, reichte dem RTV letztlich eine grundsolide Leistung zu einem weiteren komfortablen Sieg.

Frühe Führung des RTV

Bereits nach zehn Minuten führte der RTV auch dank einer starken Defensive 6:2, nach 20 Minuten sogar 12:5. Danach folgte bis zur Pause eine etwas schwächere Phase, was den Berner Oberländern erlaubte, den Rückstand bis zur Pause deutlich zu verkürzen (16:12).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit liess dann aber der RTV mit einer wieder deutlich konzentrierteren Leistung keinerlei Zweifel aufkommen und sorgte schon bald für die Vorentscheidung.

Nach der 26:18-Führung eine Viertelstunde vor Schluss war die Partie definitiv entschieden. Der RTV beeindruckte als geschlossenes, nur sehr schwer ausrechenbares Kollektiv, in dem die Automatismen selbst bei einer soliden Leistung immer noch besser zu funktionieren scheinen.

Brisantes Auswärtsspiel gegen Baden

Bester Torschütze war einmal mehr der Rumäne Rares Jurca mit sieben Treffern, dahinter folgen mit Dick Hylkén, Captain Igor Stamenov und Spielmacher Tibor Jurjevic gleich drei Spieler mit je sechs Toren - ein eindrücklicher Beweis für die qualitativ hochstehende Breite des Kaders.

Nächster RTV-Fixpunkt bildet am Mittwoch, 22. November (20:15 Uhr, Sporthalle Aue), das brisante Auswärtsspiel beim ambitionierten Tabellendritten STV Baden, der allerdings an diesem Wochenende beim 32:37 in Stäfa seine erste Saisonniederlage einstecken musste.