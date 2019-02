Mitte Februar fand die 83. Generalversammlung des Samaritervereins Dulliken statt. Der Präsident Max Egger konnte 31 anwesende Ehren-, Aktiv- und Passivmitglieder, sowie als Gast Dr. med. Turtschi vom Ärztezentrum «Brüggli Park» willkommen heissen.

Ein abwechslungsreiches Vereinsjahr

Es kann einmal mehr auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurückgeblickt werden. Dieses bestand aus lehrreichen Übungen, zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen, aber auch die gemütlichen Momente kamen nicht zu kurz.

Der Verein führte im Jahr 2018/2019 sieben Fachübungen mit verschiedenen Themenschwerpunkten durch. Darüber hinaus wurden zwischen April und November fast 400 Stunden Sanitätsdienst an diversen Anlässen geleistet. Stets im Hintergrund aber da, wenn man gebraucht wird, unterstützen die Samariter «backstage» mit ihrem Erste-Hilfe-Posten die Veranstalter und leisten einen Beitrag zu deren Sicherheit. Sei es wie im letzten Jahr an den Theateraufführungen «100 Jahre Landesstreik» in Olten, dem 50-Jahr Jubiläum des FC Juventus oder am Oltner 2-Stunden Lauf sowie an weiteren Grossveranstaltungen in der Region Dulliken / Olten.

Am 6. November fand der öffentliche Vortrag zu den Themen «Ärztezentrum Brüggli Park – wie weiter?» und «Fakten und Irrtümer zur Grippeimpfung» mit dem Referenten Dr. med. Christian Turtschi statt. Es konnten an die 30 interessierte Teilnehmer begrüsst werden. Ebenfalls sehr erfreulich wurde die jährlich im Dorf durchgeführte Samaritersammlung abgeschlossen. Das Ergebnis zeigt, wie der Verein von der Bevölkerung wahrgenommen und unterstützt wird. Ausserdem konnte im Juli und Dezember die Blutspendenaktionen des SRK in Däniken mit 4 Helfer unterstützt werden.

Neue Samariterlehrerin

Monika Bärtschi hat per Ende 2018 ihr Diplom zur Samariterlehrerin erfolgreich abgeschlossen. Der Verein verfügt nun mit Sonya Egger und Monika Bärtschi wieder über zwei Ausbildungskader. Die mit durchschnittlich 15 Teilnehmern besuchten Übungen zeigen, dass die interessanten und von den Kursleiterinnen lehrreich angelegten Fachübungen gut ankommen.

In diesem Jahr wurden erstmals keine Neumitglieder aufgenommen. Der Bestand bleibt daher weiterhin auf 28 Aktiv-Mitgliedern. Mit der Präsentation der Jahresrechnung wurde klar aufgezeigt, wie der Verein finanziell erfreulicherweise auf einem sehr soliden Fundament steht.

Ausblick 2019 / 2020

Auch im kommenden Vereinsjahr sind einige Highlights geplant. Nebst den im Jahresprogramm fest eingeplanten Fachübungen wird im Rahmen von «Schweiz bewegt» zusammen mit der Feuerwehr Bewegungsstunden gesammelt.

Im September findet wiederum das Beizlifest statt, an welchem der Samariterverein zum zweiten Mal ein «Oktoberfest» durchführt und nebst den bereits festgelegten Sanitätspostendiensten wird wiederum bei den geplanten Blutspendenaktionen in Däniken mitgeholfen.

Die Übungen des Samaritervereins Dulliken finden jeweils am ersten Dienstag im Monat von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Zivilschutzanlage statt. Weitere Infos zum Verein, den Kursen und Dienstleistungen findet man unter www.samariterverein-dulliken.ch.