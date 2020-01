88. Generalversammlung Männerturnverein Urdorf

Am Donnerstag, 28. Januar 2020 fand die 88.

Generalversammlung des Männerturnvereins

Urdorf statt. Nebst Aktiven, Senioren,

Veteranen, Volleyballern und Unihockeyaner

konnte Präsident Michael Pauli auch einige

Gäste begrüssen. Insgesamt waren 84

Stimmberechtigte anwesend.



Pünktlich um 19:00 Uhr wurde neu mit dem

Imbiss am Anfang des Abends gestartet. Dies

kam bei den Turnern sehr gut an. Es blieb auch

genügend Zeit für den einten oder anderen

Schwatz vor der eigentlichen Versammlung.

Michael Pauli führte gekonnt und speditiv durch

die Traktanden. Der Jahresbericht, vorgetragen

von Technischen Leiter Roland Baumann wurde

mit Applaus verdankt. Dank der gewissenhaften

und guten Arbeit unseres Kassiers Reto Märki

ging die Abnahme der Jahresrechnung

problemlos über die Bühne. Beim Budget kam

es dann zu längeren Diskussionen und

Abstimmungen zu verschiedenen Positionen.

Das Budget wurde in den Positionen

Jugendfonds Beitrag und Volleyball durch die

Versammlung angehoben und dadurch resultiert

ein Minus anstelle des vorgeschlagenen Plus

des Vorstands. Nach dem Zustimmen der neuen

Mitgliederbeiträge ging es in die 15-minütige

Pause.

Danach standen die Wahlen auf dem

Programm. Alle bisherigen Vorstandsmitglieder

stellen sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung.

Der Vorstand sieht folgendermassen aus:

 Michael Pauli, Präsident

 Urs Rieser, Vizepräsident

 Urs Rieser, Aktuar / Kommunikation

 Roland Baumann, Technischer Leiter

 Reto Märki, Kassier

Für die Amtsperiode 2021 wünscht sich der

Vorstand Verstärkung. Der Bereich der

Festorganisation (Beisitzer) möchten wir in

guten Händen wissen.

Nach der Wahl der technischen Kommission,

der Revisoren und der Information über Mitglieder mit diversen Funktionen, welche mit

Applaus verdankt wurden, folgten die

Auszeichnungen und Ehrungen.

Den scheidenden Kamprichter Fellini Kessler

und Hanspeter Steiner sowie den weiterhin im

Amt bleibenden Dani Yfter Isenschmid und Jürg

Demont wird für ihre Tätigkeit gedankt. Ebenfalls

ein grosses Dankeschön geht an Jörg Schöni für

das jahrelange (mehr als 30) Führen der

Mitgliederlisten. Der Senior unter den Senioren

Georg Nau, 86 Jahre alt, ist seit 49 Jahren

Mitglied. Der Präsident überreicht allen etwas

Süsses zur Anerkennung. Auch ein Dank ging

selbstverständlich an alle anderen Helfer, die

nicht direkt im Vorstand mitarbeiten, für die

Bereitschaft, Arbeiten für den Verein zu

übernehmen.

Unter dem Traktandum Jahresprogramm

wurden die wichtigsten Termine im kommenden

Vereinsjahr von Roland Baumann erläutert.

Sämtliche Termine können unserer Homepage

www.tvurdorf.ch/mtv entnommen werden.

Trainer können und sollen neu über die

Homepage www.tvurdorf.ch/teamwear/ per neu

erstelltem Shop bestellt oder im neu

aufgefrischten Occasionsmarkt getauscht

werden.

Zum Schluss wurden Grussworte von

Gemeinde- und Riegenvertretern überbracht

und darauf hingewiesen, dass noch Helfer für

die Fasnacht gesucht werden.

Der Präsident Michael Pauli bedankt sich für das

zahlreiche Erscheinen und das Interesse an der

GV. Er dankt allen die diesen Verein mit ihrem

Engagement so toll unterstützen. Er schliesst

den offiziellen Teil der 88. GV um 22.30 Uhr. Bei

Kaffee und etwas Süssem konnte dann zum

gemütlichen Teil übergegangen werden und das

«Dä MTV isch spielerisch fit!» besprochen

werden.

Urs Rieser

Aktuar / Kommunikation