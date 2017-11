Es gibt kostenlos Heimspiel-Tickets:

der RTV am kommenden Wochenende am Basler Sportmarkt 2017

Am kommenden Sonntag, 26. November 2017, zwischen 11:00 und 17:00 Uhr, findet in der St. Jakobhalle der diesjährige Basler Sportmarkt statt. Dieser Anlass gilt als Sporttag für die ganze Familie.

Dabei lädt der Veranstalter (Sport Basel) Kinder und ihre Familien ein, verschiedene Sportarten aktiv, kostenlos und völlig unverbindlich auszuprobieren und so womöglich auf den Geschmack zu kommen. Der Eintritt ist frei. Mitzubringen sind Sportsachen, saubere Turnschuhe sowie allenfalls, je nach Präferenzen, Schwimmsachen. Verpflegungsmöglichkeiten sind vor Ort vorhanden.

Der RTV 1879 Basel beteiligt sich auch in diesem Jahr aktiv am Basler Sportmarkt. In der Halle 2 stehen Spieler der ersten Mannschaft im Einsatz, zeigen Tricks und haben Tipps. Für Kids besteht die Möglichkeit, gegen Spitzenhandballer zu spielen und/oder Penalties gegen aktuelle RTV-Torhüter zu werfen. Ab 15:00 Uhr folgt ein Showspiel mit Legenden und Profis aus der Region, wobei die Kids ihre Fähigkeiten gleich unter Beweis stellen können.

Kinder, welche aktiv mitmachen und sich am RTV-Stand melden, erhalten für sich und ihre Eltern Gratis-Tickets für kommende, Hochspannung versprechende Männer-NLB-Spiele des RTV in der Sporthalle Rankhof in Basel. Und zwar entweder gleich am Sonntagabend, 26. November 2017, 18:00 Uhr, gegen die SG TV Solothurn, oder dann am Freitagabend, 8. Dezember 2017, 20:30 Uhr, gegen den TV Möhlin (Lokalderby).