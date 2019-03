Nach Ehrung anlässlich der Sport-Gala am Freitagabend war Federico bereits am Samstagnachmittag wieder im Einsatz. Bei den in Tenero durchgeführten Schweizermeisterschaften über 5km im Pool konnte er sich in 57:18 Minuten durchsetzen und holte sich damit einen weiteren Meistertitel.

Federico Salghetti war Schnellster mit über einer halben Minute Vorsprung und wurde nach der gleichen Distanz Open Water im letzten Herbst erneut Schweizermeister bei der Elite. Samira Arnold siegte bei den Damen in der Kategorie 16 - 17 Jahre und wurde mit der zweitbesten Zeit bei den Damen hinter Cherelle Oestringer vom Swim Team Biel-Bienne Vizemeisterin. Micha Boxler wurde Vierter bei den 16 - 17-Jährigen und David Radam gewinn in der Kategorie 14 - 5 Jahre.