Nach der letztjährigen Austragung im Schwimmbad Schachen in Aarau reisen 9 Herren und 4 Damen des Schwimmclubs Aarefisch über das Wochenende für die Sommer Schweizermeisterschaft ins Freibad Lancy, einer Gemeinde am Stadtrand von Genf. Dabei sind auch alle für internationale Meisterschaften qualifizierten Sportler mit am Start, Robin Affentranger (Erlinsbach) und Dario Wickihalter (Brittnau), die Ende Juli am European Youth Olympic Festival in Baku schwimmen, Federico Salghetti-Drioli (Buchs), David Radam (Gränichen) und Samira Arnold (Oensingen), die die Schweiz an den Junioren Europameisterschaften Open Water in Racice (CZE) vom 02. bis 04. August vertreten.

An den nationalen Meisterschaften diesen Freitag bis Sonntag gehören nach Eingang der Meldungen aufgrund der bisherigen Leistungen mit Robin Affentranger über 200m Rücken, Federico Salghetti-Drioli über 1500m Freistil und Nora Wick über 50m Kraul und Delphin bei den Juniorinnen auch Aarefische zu den Medaillenkandidaten. Die Wettkämpfe lassen sich auf dem Livestream

https://www.youtube.com/channel/UCZ1eVbVobtBZAZ6YwvgPo7w

hautnah mitverfolgen.