Am Sonntag 19. Mai fand wie alle Jahre die Judo Aargauer Meisterschaft statt. Dies Mal in Reinach. 6 kleine Judokas und 1 erwachsener Judoka nahmen am Turnier teil. Es konnten spannende Kämpfe gesehen werden. Siege konnten gefeiert werden, jedoch mussten auch Niederlagen eingesteckt werden. Herzliche Gratulation an alle Judokas...

3. Platz erkämpfte sich Elias in der Kategorie Schüler C bis 33kg.

4. Platz erkämpfte sich Anja in der Kategorie Schüler C bis 49kg trotz zum Teil schwereren Gegner.

2. Platz erkämpfte sich Dawood in der Kategorie Schüler B bis 28kg und Yannick in der Kategorie Schüler B bis 33kg.

3. Platz erkämpfte sich Cédric in der Kategorie Schüler B bis 33kg.

1.Platz erkämpfte sich Selina in der Kategorie Schülerinnen B bis 40kg.

2. Platz holte sich Rahel in der Kategorie Elite Damen +63kg. Da es insgesamt nur 2 Judokas in der Kategorie Elite Damen hatte, wurde nur in einer Kategorie gekämpft. Dies bedeutete ca. 14kg Gewichtsunterschied.