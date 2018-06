Der Schwimmverein beider Basel organisiert im Auftrag des Regionalschwimmverbandes Zenralschweiz West (RZW) die diesjährigen Regionalmeisterschaften im Sportbad St. Jakob.

Die Regionalmeisteschaften werden auf acht 50-m Bahnen, getrennt durch Wellenkillerleinen, nach den Reglementen der Fina, sowie des Schweizerischen Schwimmverbandes ausgetragen.

Es starten 15 Vereine mit über 2000 Meldungen in Einzel- und Staffelrennen mit herausragenden Athleten des Schwimmverein beider Basel. Darunter u.a. Güray Akçay, Tolunay Akçay, Robin Heyn, Maurin Lampart, Robin Yeboah, Vanessa Rebmann, Jill Vivian Reich, welche aktuell in nationalen Bestenlisten zu finden sind. Der SVB startet als grösster Verein mit 55 AthletInnen.

Der Wettkampf stellt für die meisten Schwimmer/-innen eine Standortbestimmung für die kommenden Saisonhöhepunkte dar. So finden innerhalb der nächsten Wochen die Sommer-Schweizermeisterschaften in Aarau, die Nachwuchs-Schweizermeisterschaften in Romanshorn und die Europameisterschaften in Glasgow statt.