Der Turnverein Nennigkofen-Lüsslingen präsentiert die Abendunterhaltung mit Theater in der MZH Lüsslingen!

TÜRÖFFNUNG UND NACHTESSEN AB 18.30 UHR

BEGINN TURNSHOW JUGI UND THEATER 20.00 UHR

FREITAG AB 22.00 UHR DJ D.O.B

SAMSTAG AB 22.00 UHR MR. DJ PIT

EINTRITTSPREIS CHF 15.– / KINDER BIS 12 JAHRE GRATIS

PARTY AB 22.00 UHR GRATIS





THEATER «MORD A BORD»

Kriminalkomödie in drei Akten von Hans Schimmel

Schweizerdeutsche Überarbeitung von Franziska Meuwly



Dass eine Seefahrt lustig, vor allem aber auch gesund sein soll, bewahrheitet sich auf dieser Fahrt des Kreuzfahrtschiffes «Phönix» wahrlich nicht. Es kommt immer wieder vor, dass Passagiere sich gegenseitig in die Haare geraten, dass es aber gleich mit einem Mord endet, damit hätte niemand gerechnet. Der nächste Hafen ist noch weit entfernt, was die Stimmung an Deck nicht gerade positiv beeinflusst. Auf einmal verdächtigt jeder jeden, was dazu führt, dass das Bordleben eher an einen Kriegsschauplatz als an einen Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff erinnert.