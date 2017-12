Wie jedes Jahr in der zweiten Hälfte des Monats November trafen sich die Vereinsmitglieder der Feldschützengesellschaft Waltenschwil zum Absenden mit Nachtessen im Schützenhaus Waltenschwil als Abschluss der Schiess-Saison. Gespannt wurden die Resultate der einzelnen Stiche beim Endschiessen, sowie vom Kantonalschützenfest im Raum Zofingen und natürlich die Ranglisten der verschiedenen Jahresmeisterschaften erwartet.

Die Gewinner der einzelnen Stiche sind: Zobigstich: 1. Elia Köchli, Sie- und Er-Stich: 1. Margot und Gery Brunner-Hunn, 2. Selina Wyss und Kevin Schenker, 3. Christine und Rolf Steinmann-Feller, 300er-Stich: 1. Alexandra Steinger mit 0 Differenzpunkten, 2. Raffael Bulgheroni mit 1 Differenzpunkt und 3. Michel Christen mit 2 Differenzpunkten, Glücksstich: 1. Rolf Steinmann, Gabenstich: 1. Urs Steinmann, 2. Markus Fischer, 3. Hugo Gürber, Kantonalstich: 1. Hugo Gürber, 2. Rolf Steinmann, 3. Marco Spano, Becherstich (Wanderpokal): Rolf Schmid gewann diesen Stich mit 57 von 60 möglichen Punkten vor Urs Steinmann mit 56 Punkten und dem Jungschützen Thomas Liechti mit 55 Punkten.

Juniorenstich (Jhrg 2003 + 2004): 1. Gilles Stalder, 2. Micha Egloff, 3. Gian Olschimke.

Jungschützenstich (Jhrg 1997 – 2001): 1. Nicolas Egloff, 2. Thomas Liechti, 3. Kai Rennhard

Kleine Meisterschaft: 1. Rolf Steinmann, 2. Markus Meier, 3. Raffael Bulgheroni

Grosse Meisterschaft: 1. Gery Brunner, 2. Anja Köchli, 3. Hugo Gürber

Jungschützenmeisterschaft: 1. Thomas Liechti, 2. Ursina Meier, 3. Kai Rennhard

Jugendschiesskurs: 1. Gilles Stalder, 2. Gian Olschimke, 3. Micha Egloff

Morgartenschiessen: Den begehrten Morgartenbecher konnte dieses Jahr Urs Steinmann entgegennehmen.

Aus allen abgegebenen Trainingsstich-Standblättern wurden drei Gewinner gezogen; die entsprechenden Schützen erhielten je einen Bargeldbetrag, wobei es Hanspeter Iten (Sponsor des Stichs) zweimal gelang, einen Jungschützen als Gewinner zu ziehen.

An Vereins-Präsident Bruno Kuhn lag es dann, die wichtigsten Resultate des Kant. Schützenfests im Raum Zofingen bekanntzugeben.

Im Sektionsstich belegte unsere Gesellschaft in der 2. Kategorie den 26. Rang mit einer Punktzahl von 91.627 Punkten. Erwähnenswert dazu ist, dass die FSG Waltenschwil mit 36 teilnehmenden Schützinnen und Schützen in dieser Kategorie am meisten Teilnehmer verzeichnen konnte. Das beste Resultat in diesem Stich gelang Rolf Steinmann mit 97 Punkten.

Ein Glanzresultat gelang Rolf Steinmann zudem auch beim Ehrengabenstich. Bei insgesamt drei Schüssen auf die 100er-Wertung gelang ihm das Kunststück, gleich zweimal 100 Punkte zu schiessen, sodass er mit zwei Punkten Vorsprung den glanzvollen 1. Rang belegte. Ein entsprechend grosser Preis war im natürlich dadurch sicher.