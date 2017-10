Am 21.10.2017 fand das Absenden im Rest. Rössli in Zuzgen statt.

Nach dem der Präsident Beutler Hansjörg die Schützenfamilie begrüsst hatte konnte die Rössli Küche das vorzügliche Abendessen servieren.

Am Chilbischiessen vom 08.10.2017 gaben 24 Schützen/innen das Beste.

Die ersten Plätze waren eng beieinander und auch um die weiteren Plätze wurde hart gekämpft.

1.Platz Binkert Gilbert (145P), 2. Beutler Hansjörg (144P), 3.Platz Meyer Ruedi(143P).

Bei der Jahresmeisterschaft erreichten 15 Schützen die 6 geforderten Schiessen, hier führte Binkert Christian die Rangliste an, gefolgt von Sacher Ueli auf dem 2.Platz und auf dem 3. Platz Beutler Hansjörg.

Bei der grossen Meisterschaft wo man mindestens 8 Schiessresultate haben musste, erreichten 11 Schützen.

Rang Binkert Christian Rang Beutler Hansjörg Rang Hasler Ueli

Beim Glücksstich, wo es um das erreichen des Alters des Vereines geht, belegte Sacher Guido mit einer Differenz von 1 Punkt den 1.Platz, knappe 2 Punkte daneben, lag Schmid Alex und auf dem 3. Platz war Hasler Ueli mit 5 Differenzpunkten.

Herzliche Gratulation an alle!!!

Nicht zu vergessen ein grosses Dankeschön an alle Helfer/innen welche beim Chilbischiessen wie auch bei div. anderen Anlässen kräftig mitgeholfen haben. Speziellen Dank an das Wirtepaar Alex und Vreni Schmid, welche mit ihren Helfern und grossem Einsatz die ganze Schützenfamilie beim Chilbischiessen verköstigen und auch an weiteren Anlässen die Wirtschaft übernahmen.

Gegen 22Uhr konnte Beutler Hansjörg das Absenden abschliessen.

Das nächste Mal sehen sich die Schützen am 3.12.2017 am Bänzeschiessen in Wegenstetten.

Leider musste sich die Schützengesellschaft vom Preisjassen verabschieden, was wir alle sehr bedauern. Doch die Zukunft bringt bestimmt eine neue Idee für uns.

SBi