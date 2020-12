Adventkranz binden mit der Jubla Biberist

Dieses Jahr ist alles anders, Sicherheitskonzepte, begrenzte Personenanzahl, Maskenpflicht, Sperrstunden und und und. Doch was wir durch diese Zeit gelernt haben Zusammenhalt von der Familie und den Freunden, Wertschätzung an alltäglichen Dingen und vorallem viel Geduld. So haben auch wir die Jubla Biberist einige Anlässe sicherheitshalber abgesagt. Doch wir sind auch dieses Jahr in Adventsstimmung, denn unser traditionelles Adventskranz binden stand vor der Tür und dies konnten wir nicht auch noch absagen. So kam es, dass wir mit einem Teil von unseren Jubla Mitgliedern, mit genügend Abstand und Maskenpflicht, am 28.11.20 passend auf den 1. Advent die Kränze binden konnten. Dieses Jahr gab es besonders kreative und einzigartige Kränze. Das wichtigste was man beim Binden von Adventskränke braucht, ist nicht nur der Strohkranz, das Grün oder die Kerzen, wichtig sind auch die Ideen und die kreativen Köpfe der Kinder gewesen. Dies ist uns dieses Jahr besonders aufgefallen wie kreativ sie waren. Aber eines durfte auf keinen Fall fehlen, nämlich der Schmuck und der Glitzer, denn dies schadet ja nie und natürlich die gute Laune. Wir wünschen Allen eine schöne Adventszeit und weiterhin Geduld. #BLIEBEDGSUND