Am Sonntag 10. Dezember 2017, 1700 Uhr ertönen in der Spitalkapelle Muri wieder bekannte Weihnachtslieder, gesungen vom RegiChor Muri.

Unter der Leitung von unserer Dirigentin Beatrice Klausner erwarten Sie traditionelle Weihnachtslieder zum Mitsingen, dazu bereichern Weisen in verschiedenen Sprachen unser Adventskonzert......

Musikalisch wird der RegiChor am Piano durch Michael Stierli begleitet.

Es gibt in der oft hektischen Vorweihnachtszeit nicht viele ruhige Momente. Der RegiChor lädt sie ein, in ungezwungenem Rahmen in die besinnliche Adventszeit einzutauchen, wobei sie mitsummen, mitsingen dürfen oder sie lehnen sich einfach zurück und geniessen eine entspannte und festliche Stunde.

Eintritt frei, Kollekte

Vorstand RegiChor