An der kurzfristig einberufenen ausserordentlichen Mitgliederversammlung der CVP Seon wurde Anne-Marie Kneller (Jg. 1972) einstimmig für die Gemeinderatswahlen nominiert. Für das Amt des Gemeinderates bringt sie beste Voraussetzungen mit. Die Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern ist seit zehn Jahren in der Schulpflege und aktuell seit 6 Jahren deren Präsidentin. In dieser Funktion ist sie in Seon und im Bezirk gut vernetzt, mit den behördlichen Abläufen einer Gemeinde bestens vertraut und kennt die Anliegen der Dorfbevölkerung.

Die CVP Seon freut sich, mit Anne-Marie Kneller den Stimmberechtigten eine motivierte und fähige Kandidatin vorschlagen zu können.