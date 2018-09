Auch nach intensiver Suche hat sich leider keine neue Tanzleitung für unsere Tanzgruppe finden können. Auch die Anzahl der aktiven Volkstänzer und -tänzerinnen ist stetig zurückgegangen. So mussten wir nun, schweren Herzens, die Schlüssel für unser Tanzlokal in der Kellerturnhalle des alten Schulhauses in Untersiggenthal abgeben und die Tanzgruppe auflösen.

Wir haben eine intensive und schöne Zeit erleben dürfen. Im Namen des Vorstandes der Trachtengruppe Untersiggenthal danke ich allen Tanzleiterinnen und Volkstänzern ganz herzlich.

Die Präsidentin der Trachtengruppe Untersiggenthal

Margrit Pabst