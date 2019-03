Das Team Argovia, die Spielvereinigung der drei lokalen Badminton-Clubs aus Fislisbach, Gebenstorf und Mutschellen, steht zum dritten Mal in Folge im Playoff-Halbfinale. Nach dem Gewinn der Meisterschaft 2017 und dem 3. Platz im letzten Jahr, darf auch dieses Jahr erneut vom Titel geträumt werden.

Das Team muss am Samstag, dem 23. März, zum Hinspiel nach La Chaux-de-Fonds reisen, der BC La Chaux-de-Fonds ist der amtierende Schweizermeister und startet zu Hause mit Heimvorteil als klarer Favorit ins Rennen. Am Sonntag, dem 24. März, geht es in Gebenstorf (Spielbeginn 14.30, Sporthalle Brühl) um den Einzug ins Finale, mit dem Heimvorteil dann auf der Seite der Argovianer.

Sieger des Playoff-Halbfinals ist die Mannschaft, die in der Addition der beiden Begegnungen mehr Spiele gewonnen hat, bei Gleichstand zählen die Sätze und wenn die ebenfalls ausgeglichen sind, jeder Punkt.

Diverse Olympiateilnehmer und Landesmeister am Start

Um das Spiel-Niveau einzuordnen: Neben drei Olympioniken werden sieben Landesmeister auflaufen, darunter die Schweizermeisterin im Dameneinzel, Sabrina Jacquet, die Schweizermeister im Herrendoppel, Gilles Tripet und Florian Schmid, sowie aus Gebenstorf Tobias Künzi, Schweizermeister im Herreneinzel.