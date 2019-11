Beeindruckende Karate-Vorführung

Die Karate-Vorführung von Kindern und Instruktoren der Kampfsportschule Aarau stiess auf grosses Interesse. Viele Kinder waren mit ihren Eltern gekommen, um am diesjährigen Karate-Anfängerkurs zu schnuppern. So zeigten sich die Karate-Kids der Kampfsportschule Aarau von ihrer besten Seite und machten eine faszinierende Demonstration für die anwesenden Zuschauer und Teilnehmer. Die Eltern waren beeindruckt über die Konzentration, Disziplin, aber auch über die Begeisterung und das Können der Karate-Kids und wie ruhig es in der Turnhalle war - abgesehen von den Kiais (jap. Kampfschrei) und den Anweisungen der Karate-Lehrer.

Am Schluss zeigten auch die Karate-Instruktoren Michael Waldmeier und Michael Baumann ihr Können. Sie demonstrierten, dass Karate eine sehr wirksame Kampf- und Selbstverteidigungskunst ist, basierend auf Hunderte Jahre Überlieferung, Weiterentwicklung und Philosophie. Die Demonstration zeigte aber auch, dass die Kampfsportschule Aarau mit 25 Jahren Unterrichtserfahrung im Kinder-Karate eine hochstehende und von Eltern über die Kantonsgrenze hinaus hoch geschätzte Arbeit für die Kleinsten macht.