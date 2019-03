Die Männer von Unihockey Basel Regio treffen am Samstag vor den schönsten drei Tagen in Basel auf das Team Ticino Unihockey. Anpfiff der Partie ist 19:00 in der Sporthalle Sandgruben in Basel.

Die nächste Herausforderung des Männerteams kommt wieder aus dem Tessin. Mit dem Einzug in die Play-off Halbfinals ist Unihockey Basel Regio dem Ziel, den Aufstieg in die höchste Spielklasse der NLA zu schaffen, einen Schritt nähergekommen. Nach den überzeugenden Leistungen im Viertelfinal gegen Regazzi Verbano UH Gordola (3:0 in der Serie) schauen die die Basler zuversichtlich auf die nächste Best-of-5-Serie.

Die Topscorer der Basler, der Finne Mikko Jolma und Nationalspieler Patrick Mendelin haben sich mit dem Team optimal auf das Spiel von morgen Samstag vorbereitet. Der finnische Trainer Antti Peiponen ist mit dem Verlauf der Vorbereitung auf die wichtige Partie sehr zufrieden. Zu beachten sind in den Reihen des Gegners aus dem Tessin vor allem die drei Ausländer: Allen voran der finnische NLB-Topscorer Juha Rautiainen, aber auch der schwedische Verteidiger Joakim Fors mit über 45 Scorerpunkten. Nationalspieler Patrick Medelin meint: «Es gilt vor allem diese beiden zu kontrollieren, aber wir haben diese Saison noch nie gegen Ticino Unihockey verloren und das wollen wir auch nicht ändern.» Die Fasnachtsvorbereitungen können am Samstag in der Sporthalle Sandgruben also beginnen.

Die erste Halbfinal Play-off-Partie des Männerteams von Unihockey Basel Regio findet am Samstag, 9. März 2019 um 19:00 Uhr in der Sporthalle Sandgruben in Basel statt. Das zweite Heimspiel der Serie ist am Donnerstag, 14. März um 20:00 Uhr vorgesehen. Ein allfällig drittes Heimspiel in der Best-of-5-Serie fände dann am Sonntag, 7. März um 17:00 Uhr statt.