Bergtour Turngruppe Zufikon

Ab Glaubenberg, via Trogenegg- Sattelpass zum Bärenturm

13 motivierte Mitglieder versammelten sich am Samstagmorgen im schon herbstlichen Zufikon und fuhren auf 3 Autos verteilt zur Glaubenberg Passhöhe. Auf dem Weg dahin zeigte sich schon bald die Sonne über einem stahlblauen Himmel.

Guten Mutes nahmen wir den ersten, etwas steilen Aufstieg unter die Füsse. Nach der ersten Rast auf der Sevenegg führte der Weg durch eine wunderbare Moorlandschaft mit wenig Auf und Ab. Den reifen Heidelbeeren am Weg konnten wir unmöglich widerstehen und so genossen wir alle die süssen Früchte, die uns die Natur so reichlich darbot.

Die Stärkung wurde danach gebraucht, denn bald erhob sich vor uns der Bärenturm, ganz schön steil erschien er uns. Und steil war er auch. Doch der Aufstieg lohnte sich und so wurde die Mittagsrast in luftiger Höhe genossen. Der Abstieg über Alpweiden mit Blick in die Berge war ein Leichtes und bald konnten wir auf der Alp Sattelegg auch noch unseren grossen Durst löschen. Danach bildeten ein leichter Aufstieg und der Gang über Moorwiesen und Wälder den Abschluss dieser perfekten, bilderbuchmässigen Wanderung.

Herzlichen Dank an unsere Wanderleiter und den Wettergott. 30.8.2019 H/Bu

