Redaktionsleiter Maurice Velati begrüsste die Mitglieder der SVP

Oberentfelden und informierte über die Organisation und Trägerschaft der SRG Aargau Solothurn. Auf einem Rundgang durch die Büroräumlichkeiten erfuhren die Besucher, wie die SRF-Redaktion in Aarau ihre Themen auswählt und nach welchen publizistischen Regeln sie arbeitet. Velati erzählte frisch von der Leber weg vom journalistischen Alltag, verbunden mit den vielen Diskussionen im Team, um beispielsweise

die Prioritäten der ausgewählten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport festzulegen.

Tief beeindruckend war das Erlebnis, aus ungewohnter

Perspektive direkt mitzuerleben, wie eine Live-Sendung

vom «Regionaljournal Aargau Solothurn» über den Äther

geht. Diskussionen zwischen Technik, Regie und

Moderator, wie man sie beim Radiohören nie zu Ohren

bekommt, konnten direkt mitgehört werden. Den

hektischen Produktionsdruck eines Nachrichtenmagazins

und den Kampf um Sekunden am Schluss jeder Sendung

wurden hautnah miterlebt. Nach Sendeschluss beantworteten

Maurice Velati und Stefan Brand geduldig die

unzähligen Fragen der Besucherschar. Das Publikum ist

immer wieder davon fasziniert, dass die SRF-Redaktorinnen

und -Redaktoren ihre Manuskripte in Mundart

schreiben und erstaunt darüber, wie intensiv in der

Regionalredaktion über «korrekten Dialekt» diskutiert

wird, erklärte Velati.

Im Anschluss an die Studioführung genossen die Teilnehmenden ein feines Nachtessen im Restaurant

Insel, wo man den gemütlichen Abend mit angeregten Gesprächen ausklingen liess. Ein Wiedersehen

gibt es an der Generalversammlung am 17. Februar 2018. (SVP)