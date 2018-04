Brack Logistic AG, Willisau LU Besichtigung 11. April 2018

83 Senioren interessierten sich für die Besichtigung dieser, unter anderem auch durch die Fernseh-Werbung, bekannten Firma mit ihrem riesigen Versand-Zentrum in Willisau.

Um 12:30 Uhr sammelten die beiden Carchauffeure Willy und Urs die bereitstehenden Senioren an den 4 Treffpunkten ein und fuhren via Schöftland – Knutwil – Grosswangen nach Willisau. Um 13:30 wurden wir von den Guides erwartet und in 4 Gruppen aufgeteilt. Als Reiseleiter amtete Rolf Haberstich.

In den riesigen Gebäuden und Hallen bestaunten wir, wie da z.B. elektronisch gesteuerte „Harassen“ in allen 4 Richtungen herumwieselten, Pakete be- und entluden, die dann auf horizontalen und vertikalen Rollstrecken irgendwie im Sektor „Versand“ landeten. Hier wurde alles auf SBB-gerechte Wagen geladen und wegtransportiert. Vielerorts sah man überhaupt kein Personal! Alles automatisiert. Es ist unmöglich, hier alles Gesehene zu beschreiben. Wer mehr wissen möchte der gehe auf GOOGLE und gebe BRACK.CH ein. Leider war die Verständigung zwischen Guide und Besucher nicht optimal, fehlten doch Mikrophon und Kopfhörer! Schade!!

Nach einer kurzen Fahrt erreichten wir den Gasthof POST in Willisau, wo wir zum vorbestellten Zvieri erwartet wurden. Rasch wurden die angebotenen 3 Zvieriteller aufgetragen und niemand musste verdursten. Es gab sogar im Nachservice Pommes-frittes.

Um 17:45 h wurde zum Aufbruch gebeten und in zügiger Fahrt über Reiden / Uerkental erreichten wir um 19 Uhr wieder Oberentfelden, wo sich zufriedene Senioren in alle Richtungen verabschiedeten.

Der nächste Anlass, eine Ganztageswanderung, findet am 25. April 2018 statt. Diese 2. Frühlingswanderung führt ab Benkerjoch nach Wölflinswil und wird von Werner Hafen geleitet. Besammlung ist um 08:40 Uhr beim WSB-Bahnhof „Engelplatz“. Abfahrt 08:55 h. Billette selber lösen!

Rolf "Bari" Häusler 13. April 2018