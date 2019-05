Am 25. Mai fand der Medienflohmarkt von Bibliothek und Ludothek statt. Zuversichtlich, dass das Wetter mitmacht, präsentierten die Teams von Ludothek und Bibliothek ihr Angebot vor der Bibliothek. Die in den letzten Monaten ausgeschiedenen Medien und Spiele konnten zu Schnäppchenpreisen gekauft werden. Das Angebot fand guten Anklang und so deckte sich manch einer bereits mit Strandlektüre etc. für die Sommerferien ein. Die Besucher wurden mit Kaffee, Sirup, Zopf und Kuchen bewirtet.

Allerdings machte das Wetter im Lauf des Morgens einen gehörigen Strich durch die Rechnung, sodass um 11 Uhr Abbruch bestimmt wurde. Die Bibliothek wird ihre ausgeschiedenen Medien weiterhin während den Öffnungszeiten zum Verkauf anbieten.