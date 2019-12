Bläserklasse Gretzenbach kommt zustande!

Gretzenbach: Die Bläserklasse für Erwachsene des Musikvereins startet am 27. Februar 2020. Sie ist eine Ausbildungsmöglichkeit für alle, welche ein Blasinstrument lernen möchten.

In der Bläserklasse für Erwachsene sind keine Vorkenntnisse nötig. Die Teilnehmer wählen ihr Instrument selber und spielen von Anfang an in einem Orchester. Mit bewährten Unterrichtsmitteln und erfahrenen Leitern erarbeiten sich die Bandmitglieder das Spielen ihres Instrumentes in Theorie und Praxis.

An zwei Informationsabenden orientierte der Musikverein Gretzenbach über dieses bewährte, für die Region aber neue Projekt. Er stiess damit auf reges Interesse. Musikbegeisterte aus der näheren und weiteren Umgebung stellten Fragen, probierten verschiedenste Blasinstrumente aus - und entschieden sich zum Mitmachen. Die Mindestteilnehmerzahl von 15 Mitgliedern wurde bereits vor Anmeldeschluss erreicht. Somit startet die Bläserklasse für Erwachsene am 27. Februar 2020! Der Mix aus Blech- und Holzblasinstrumenten wird einen ansprechenden Klangkörper der Band ergeben.

Die Proben finden jeweils am Donnerstag von 20.00 bis 22.00 Uhr im Probelokal des Musikvereins Gretzenbach statt (Kindergartenhaus, Köllikerstrasse 77).

Schnellentschlossene können sich nachträglich noch bis am 31. Dezember 2019 anmelden und mitmachen.

Informationen und Kontaktmöglichkeiten:

E-Mail: blaeserklasse.mvgretzenbach@gmail.com

Website: https://www.mvg5014.ch/bläserklasse-gretzenbach/