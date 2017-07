Gäuer Naturschutzvereine führten den ersten Botanik-Grundkurs im Gäu durch

Von April bis Juni 2017 führten die Naturschutzvereine Neuendorf und Oensingen gemeinsam einen botanischen Grundkurs durch. Die grosse Gruppe von 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, bestehend aus Vereinsmitgliedern und weiteren interessierten Personen, lernte an 2 Theorieabenden und 4 Feldexkursionen dieheimische Flora kennen. Im theoretischen Teil brachten die Leiter Konrad Zeltner aus Neuendorf und Marco Bobst aus Oensingen den Teilnehmenden Wissenswertes über Systematik, Lebensräume, Aufbau der Pflanzen und den Schutz von gefährdeten Arten näher.

Die Feldexkursionen führten durch verschiedene Lebensräume. So wurden in Neuendorf die Frühblüher und Bäume im Wald bestaunt. Zwei Exkursionen wurden in Oberbuchsiten durchgeführt: unter dem Motto „Wiesen und Weiden“ auf den Jurahöhen und unter dem Thema „Säume und Wegränder“ neben den Bahngleisen. Hier wurden viele Pionierpflanzen vorgestellt. Dies sind Pflanzen, die frisch gestörten Boden als erste Vorreiter besiedeln. Auch viele gebietsfremde Arten, sogenannte Neophyten, wurden entdeckt. Unter ihnen war auch das relativ neu eingewanderte „Südafrikanische Greiskraut“. Die botanisch gesehen exotischste Wanderung führte über die Oensinger Ravellen. In diesem trockenen, kalkreichen Gebiet wurden sehr seltene Pflanzen beobachtet. So konnte der „Alpen-Seidelbast“ oder der in der Schweiz nur in Oensingen nachgewiesene „Felsen-Bauernsenf“, im Volksmund „Ravellenblüemli“ genannt, bewundert werden. Neben Artkenntnis wussten die Leiter viel Zusatzwissen zu den Pflanzen und deren Lebensraum zu vermittlen. Die Teilnehmenden lernten während Bestimmungsübungen, wie man Pflanzen im Feld erfolgreich bestimmen kann. Auf den Exkursionen wurden die beiden Leiter durch Corinne Suter, Daniel Peier und Philipp Fässler tatkräftig unterstützt. So konnten auch alle von der unterschiedlichen Schwerpunktsetzung der Leiter profitieren.

Für die Leiter Konrad Zeltner und Marco Bobst war es eine sehr spannende und bereichernde Herausforderung, den ersten botanischen Grundkurs im Gäu zu leiten. Voraussichtlich im Jahr 2019 soll wieder ein Grundkurs durchgeführt werden, um das Bewusstsein für die Lebensräume in unserer Region zu erhöhen.

Das Feuer für unsere heimische Pflanzenwelt wurde in den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sichtlich geweckt. Sie waren sich einig, dass sie deutlich mehr auf die Schönheiten am Wegrand achten als vor dem Kurs. Der botanische Grundkurs wurde bei einem Gebirgswochenende im schönen Maderanertal im Kanton Uri abgeschlossen – ein unvergessliches Wochenende mit faszinierenden Alpin-Pflanzen!