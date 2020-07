BP Frauen treffen sich zum Austausch und Netzwerken in der Riva Bar

Ein lauer Sommerabend ist wie ein zweiter, noch besserer Start in den Tag. Ein mildes Lüftchen, kreisende Schwalben und vergnügte BPW ergaben zusammen eine herrliche Atmosphäre. Unser erster Abend nach dem Corona-bedingten Stillstand! Gross war die Freude und lebhaft die Gespräche, denn wir hatten uns alle lange nicht gesehen. Von Mitgliedern verschiedenster Berufsgruppen konnte man hören wie gross die täglichen Herausforderungen waren und immer noch sind, aber alle waren sich einig, trotz all der Hürden weiterhin mutig und entschlossen den Weg weiterzugehen.

Beispielsweise die Kollegin, welche als erfolgreiche Reisebürolei-

terin trotz Öffnung der Grenzen erlebt, dass die Krise noch längst nicht überwunden ist, sich über jede einzelne Buchung

freut und trotz allem positiv in die Zukunft schaut.

Die Augenärztin berichtet von ihrem Umzug und der Neugründung eines Augenzentrums, wo die Patienten vom Erstkontakt bis hin zum zufriedenstellenden Ergebnis begleitet werden. Aus vielen weiteren Sparten gab es Neues und Spannendes zu berichten. Ursina Heimann begrüsste alle Anwesenden herzlich und informierte zu Neuigkeiten und Aktivitäten innerhalb des BPW Club Olten.

Das starke Netzwerk ist ein wichtiger Pfeiler von BPW und entsprechend ist der Austausch mit anderen Clubmitgliedern äusserst wertvoll. Der warme Sommerabend war der perfekte Rahmen, um neue Bekanntschaften zu schliessen und bestehende Kontakte vertiefen zu können!

Wir dürfen auf einen wunderbaren BPW-Abend zurückblicken, welchen wir sehr genossen haben.

Als nächstes erwartet uns am 18.08.2020 ein weiterer Höhepunkt unseres Clubjahres – ein Anlass ganz im Zeichen der

Schönheit und Hautpflege.

infos unter www.bpw-olten.ch

BPW ein Netz das trägt - ein Netz das verbindet!



Elisabeth Burkhard / 20.07.2020