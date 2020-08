BPW bewegt und verbindet - Clubabend vom 18. August 2020

Wir waren voll vorfreudiger Erwartung, gespannt und neugierig auf diesen ersten Clubanlass nach längerer Zeit.

Vielversprechend war nicht nur das Thema "Schönheit und Hautpflege" dieses Abends, sondern auch die Tatsache, dass wir zum ersten Mal in unserem neuen Clublokal zusammenkamen. Zum Auftakt durften wir ein prickelndes Apéro und Sushi-Häppchen in der untergehenden Abendsonne im gepflegten Aussenbereich des Hotel Olten geniessen.

Anschliessend begaben wir uns in einen lichtdurchfluteten Seminarraum, wo wir von unserer Präsidentin Petra Müller und Silvia Bühler, Hautpflegespezialistin von Louis Widmer, herzlich begrüsst wurden.

Der Themenschwerpunkt dieses Abends lautete «Dermatologische Pflege - Made in Switzerland»

Der Produktionsstandort Schweiz ist für Louis Widmer seit der Gründung vor 60 Jahren ein Qualitätsversprechen.

Frau Bühler stellte uns das Sortiment der Louis Widmer Produkte detailliert vor. Die Bandbreite ist immens und reicht von Anti-Aging, Dermo-Kosmetik, Sonnenschutz bis hin zu pharmazeutischen Erzeugnissen. Wichtigster Grundsatz der Firma ist: Optimale Pflege für jeden Hauttyp!

Wir lernten, wie Cremes und Lotionen eine gesunde Haut nicht nur erhalten, sondern auch fördern können. Des Weiteren erläuterte uns Frau Bühler die Werte, die Vorzüge und die

Firmen-Philosophie der Louis Widmer AG.

Wir danken Silvia Bühler ganz herzlich! Mit ihrem kompetenten Referat überzeugte sie vollends und vermochte alle anwesenden Damen zu begeistern. Es war wiedereinmal ein rundum gelungener Abend. Natürlich war auch die Freude über die mitgebrachten Geschenke aus dem Hause Louis Widmer riesengross.

Im Anschluss durften wir die Gastfreundschaft im neuen Clublokals des Hotels Olten, den hervorragenden Service und die vorzügliche Gastronomie geniessen. Vielen Dank dafür.



Als Neuerung in unserem Club, werden wir uns künftig einmal im Monat zum B2B-Spontan-Treff in der Riva Bar Olten begegnen!



Elisabeth Burkhard / 22.8.2020