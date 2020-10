BPW Olten 6. Dinner@Home vom 12.10.2020

Die Anlässe „Dinner@Home» haben sich im BPW Club Olten endgültig etabliert. Die Treffen einer kleinen Gruppe von BP Frauen in privatem Rahmen erfreut sich grosser Beliebtheit. Die Gastgeberin an diesem Abend war Sandra Fleischli, unterstützt von Ihrem Ehepartner Peter. Als Inhaber des Blumenhauses Fleischli in Wangen bei Olten erstaunte es nicht, dass sich das Ambiente in einem wunderschönen herbstlich-blumig-buntem Kleid zeigte. Ebenso waren die kredenzten Köstlichkeiten herbstlich bunt.

Der Erlös des wieder einmal sehr gelungenen, interessanten Abends, mit gutem Essen und angeregten Gesprächen, kam dieses Mal der Tagesstätte Sonnegg im «Brüggli Park» in Dulliken zugute. Hier wird alleinstehenden und betreuungsbedürftigen Menschen tagsüber ein zweites Zuhause angeboten.

Wir bedanken uns bei Sandra und Peter für die offene Tür und den schönen, köstlichen Anlass, den wir sehr genossen haben. Für dieses Jahr, war es das letzte Dinner@Home, Für 2021 haben sich schone einige Mitglieder bereit erklärt, für einen guten Zweck zu kochen. Die neuen Daten werden laufend aufgeschaltet und alle Informationen zu weiteren Aktivitäten des BPW Clubs Olten finden Sie auf der Website: www.bpw-olten.ch

Petra Müller / 22.10.2020