Mia Kadoic startete am Samstag, 15. Dezember am K1 WKF Youth U21 Cup in der Kategorie Kumite Damen (U21/+68kg) und holte sich einmal mehr mit einem überzeugenden Auftritt in der höchsten Junioren-Kategorie (U21) via Trostrunde einen Podestplatz (Bronzemedaille). In der gleichen Kategorie startete auch ihre Teamkollegin Laura Sama, die im anderen Pool ebenfalls in die Trostrunde kam und sich im kleinen Final einen Podestplatz (Bronze) zum Abschluss der Saison sicherte.

Ihre Teamkollegen Kevin Wagner (Herren -U21/+84kg/) und Amir Mneimne (U16/-70kg) zeigten ebenfalls sehr gute Leistungen in den Vorrunden und kämpften beide in den Hoffnungsrunden um eine Bronzemedaille. Kevin kam in den kleinen Final um Platz 3 und verpasste in letzter Sekunde aufgrund eines Regelverstosses das Podest und belegte den 5. Schlussrang. Amir belegte den 7. Rang im Kampf um Bronze.

An diesem Int.Top-Turnier waren rund 2500 Karatesportler/innen aus über 1800 Vereinen und 67 Nationen und vier Kontinenten (Europa, Amerika, Asien und Afrika) am Start.