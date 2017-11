Wer noch keine Gelegenheit hatte, die beiden eigenen Jubiläumskonzert vom 4.11 und 26.11. zu besuchen, kann sich freuen: Chor&bündig tritt am nächsten Sonntag auch noch in Oberentfelden auf! Anschliessend an das Konzert lädt PRO ENDIVELD alle Besucher herzlich zu Glühwein, Punsch und Lebkuchen ein.

chor&bündig hat Grund zum Feiern: Der Aarauer Chor besteht seit 10 Jahren und ist in dieser Zeit von einem kleinen Grüppchen auf eine stattliche Grösse von rund 70 Sängerinnen und Sänger angewachsen. Diese Erfolgsgeschichte wird mit einem ganz speziellen Jubiläumskonzert zelebriert: Die Zuschauer erwartet ein Abend voller Highlights, denn die Chormitglieder haben dafür ihre Lieblingssongs aus dem gesamten Repertoire ausgewählt und neu einstudiert. Der Chor wird von den Musikern Gregor Loepfe und Eddie Walker begleitet, die Leitung hat Simone Fischer.

Leitung: Simone Fischer

Piano: Gregor Loepfe

Percussion: Eddie Walker

Ort: Katholische Kirche, 5036 Oberentfelden

Sonntag, 3. Dezember 2017, 17.00 Uhr

(Kassenöffnung 16.30 Uhr)

Eintritt: CHF 23.- (Pro Endiveld-Mitglieder CHF 18.-)

Reservation: info@proendiveld.ch