Cevi gewinnt intergalaktisches Wurmlochballturnier

Wenn eine Nachricht von einem anderen Planeten kommt, sollte man diese schon ernst nehmen, oder? So geschehen letzten Samstag: Die Erde wurde vom Planeten Cevijon dazu aufgefordert, ein intergalaktisches Wurmlochballturnier durchzuführen.

Die ausserirdischen Wesen waren aber nicht zum Plausch auf die Erde gereist, nein, sie wollten das Turnier gewinnen! Um dies zu verhindern, haben über 130 Cevi-Kinder und 50 Leitende aus den Kantonen Aargau und Solothurn Mannschaften gebildet und traten in der eigens für den Anlass erfundenen Sportart gegeneinander an.

Wurmlochball ist ein höchst komplexes Spiel, dessen Erklärung den Rahmen wohl sprengen würde. So viel sei dennoch gesagt: Es kommt kein Wurm drin vor, dafür ein Ball. Zum Spielen brauchten die Cevianerinnen und Cevianer keine spezielle Ausrüstung, im Gegenteil, mit ihren normalen Erdenbürgerkleidern waren sie am einfachsten von den grünen und gelben Ausserirdischen zu unterscheiden.

Am Ende des Nachmittags wurden die Gewinner bekanntgegeben und tatsächlich hatte sich der Schweiss gelohnt: Eine Mannschaft des Cevi Entfelden hat das Turnier gewonnen und damit den Ausserirdischen gezeigt, was wir Erdlinge so alles drauf haben! Jedes Kind erhielt ein Abzeichen und zum Schluss dieses gelungenen Verbandstrefftages wurden gemeinsam die Nationalhymnen der anwesenden Planetarier gesungen.