Anlässlich der 25. Mitgliederversammlung der Sponsoren- und Gönnervereinigung vom Schwimmclub Solothurn (Solo d'Or), durfte Renzo Wolf mit grosser Freude den Check über CHF 11'000.-- übernehmen.

Die 48 Solo d'Or-Mitglieder unterstützen jährlich den Solothurner Schwimmclub sowie einzelne regionale Nachwuchs-Sportler.

Anschliessend an die erfreuliche Checkübergabe, hat Kurt Gunzinger (Mobilia Solothurn AG) das Präsidium an Sascha Meier (Meier Schreinerei und Innenausbau GmbH in Biberist) übergeben.