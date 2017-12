An den gestrigen Chlauslauf in Niederrohrdorf reiste eine riesige BTV-Delegation an: Insgesamt 22 Nachwuchsathletinnen und -Athleten trotzten eisigen Temparaturen und verschneitem Boden und holten etliche Podestplätze. Mit Anais Röhler bei den Frauen und Nick Gebert bei den Männer hat der BTV sogar beide Tagessiegerplätze gewinnen können! Herzliche Gratulation!

Die Resultate:

U8W 800m

3. Huber Lina 3:06,0 min

27. Gloor Elina 3:47,5 min



U8M 800m

3. Hermida Levin 3:06,3 min



U10W 800m

1. Rosamilia Tiziana 2:39,1 min

2. Gloor Riana 2:44,1 min

35. Gähwiler Florence Tatjana 3:29,2 min

40. Bucheli Andrina 3:32,9 min



U12W 1.7km

5. Ellenberger Jessica 7:07,1 min

26. Littmann Daria 8:01,3 min

34. Dietiker Tess 8:31,1 min



U12M 1.7km

1. Rosamilia Adriano 6 :04,5 min

2. Gloor Robin 6:09,4 min

8. Ellenberger Lukas 6:47,7 min



U14W 1.7km

1. Rosamilia Nina 6:05,5 min

8. Littmann Sarina 6:43,3 min

12. Gloor Alisha 8:01,7 min



U16W 1.7km

1. Rosamilia Valentina 5:47,9 min

2. Schön Katharina 6:06,9 min

3. Vombach Lena 6:30,2 min



U16M

6. Suter Janis 5:59,0 min



W20

1. Röhler Anais 32:49,7 min Tagessiegerin!



M20 8.3km

1. Gebert Nick 27:37,8 min Tagessieger!