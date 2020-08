Chorreise Jugendchor Gipf-Oberfrick 7.8.2020

Bei schönstem Sommerwetter besammelten sich am Freitag 7.8. über dreissig Sängerinnen, Sänger des Jugendchors und Begleitpersonen beim Gemeindenplatz in Gipf-Oberfrick. Alle freuten sich auf den gemeinsamen Ausflug, den wir im schönen Fricktal verbringen durften. Zuerst ging es Richtung Feuerstelle beim Sinnespfad Gipf-Oberfrick. Dort mussten alle Teilnehmer ein Quiz lösen, um dann per WhatsApp einen Foto-Hinweis zu bekommen, in welche Richtung es weiter geht. Auf dem Kornberg angekommen durften wir auf dem Bauernhof bei Nicole Reimann ein feines Znüni geniessen. Gestärkt ging unsere Wanderung weiter Richtung Herznach. Das Bergwerk Herznach war das Ziel unserer Reise. In zwei Gruppen eingeteilt, erhielten wir einen interessanten Einblick in die Geschichte des Eisenerzabbaus im oberen Fricktal. Dafür durften wir das kühle Tunnelsystem und das Bergwerkmuseum besichtigen und eine Fahrt in der Bergwerkbahn erleben.

Danach hatten alle grossen Hunger. Wir staunten nicht schlecht, als ein Grill voller Würste und diverse feine Salate auf uns warteten. Herzlichen Dank an dieser Stelle dem Verein Eisen und Bergwerke Herznach, der uns mit einem feinen Mittagessen verwöhnt hat.

Der Chorleiter Marcel Hasler hatte aber noch eine Überraschung vorbereitet. Plötzlich stand ein Zauberer inmitten der Kinder. Tommy Müller aus Wittnau hat uns Zaubertricks vorgeführt und anschliessend durften die Kinder einen Zauberstab basteln, brennende Kerzen essen und Zaubertricks im Detail kennenlernen. Die leuchtenden Augen der Kinder zeigten, wie grossen Spass sie hatten.

Weniger Spass hatten die Kinder, als es wieder Richtung nach Hause ging. Schliesslich wartete ein ca. 2-stündiger Marsch in der heissen Sonne auf uns. Als wir uns auf dem Vorplatz des Bergwerks besammelten staunten wir nicht schlecht, als ein Traktor mit Anhänger zufuhr. Auch diese Überraschung ist Marcel Hasler geglückt und so wurden wir alle über den Kornberg nach Gipf-Oberfrick gefahren. Zufrieden und glücklich genossen alle noch ein Glacé beim Pfarrheim.