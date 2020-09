CleanUpDay 2020 - Cevi Bremgarten

Cevi Bremgarten, CleanUpDay 2020 –Der Umwelt etwas zurückgeben!

Liebe Leserinnen und Leser,

Am vergangenen Samstag bemühten sich in Bremgarten an der schönen Reuss rund

50 Cevianer*innen darum, die Stadt, den Wald und diverse Fussgängerzonen vom Müll zu befreien. Der Cevi Bremgarten ist ein Kinder- und Jugendverein, welcher mit seinen knapp 100 Mitgliedern verschiedene Programme und Lager in der Natur plant und durchführt. Dabei werden die Fähigkeiten, Spass und Teamgeist bei den Kindern breit gefördert.

Da wir jeden zweiten Samstag draussen unterwegs sind und die Natur geniessen dürfen, haben wir den sogenannten CleanUpDay eingeführt. Dabei handelt es sich um einen Abfall-Sammeltag. Wir sammeln all die kleinen und grossen Dinge ein, welche durch Littering überall verteilt werden. Dabei kommt rund ein Zehntner Müll zusammen. Seien es sackweise Zigarettenstummel oder Elektroroller vom Ufer der Reuss, bei uns wird an diesem speziellen Tag alles eingesammelt, getrennt und korrekt entsorgt. Durch diese Aktion möchten wir dazu beitragen, dass die Waldgebiete und die Stadt sauber bleiben. Unsere Message an alle Bewohner lautet einstimmig:

«Wirf deinen Abfall in den Müll und nicht auf den Boden!»

Auch im kommenden Jahr werden wir diesen Tag wieder durchführen und sind gespannt,

was wir alles finden werden!