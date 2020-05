«Corona-Ständli» der Musikgesellschaft Riniken

Um den Bewohnern von Riniken in der Zeit des Daheimbleibens etwas Abwechslung zu bieten, hat sich die Musikgesellschaft Riniken etwas Besonderes ausgedacht. Sie bildete Kleinformationen von 4-5 Musikantinnen und Musikanten, suchten passende Stücke aus und übten diese dann jede/r für sich zu Hause ein. Am letzten Sonntagnachmittag traf sich dann die erste Gruppe im Neuquartier Riniken und spielte an 2 verschiedenen Orten zur Freude der Einwohner ein Ständli. Das Ständli der zweiten Gruppe, wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen.