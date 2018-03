An der gestrigen Cross-SM in Conex (GE) trotzten sieben BTV-Athletinnen und Athleten Kälte, Schnee und Wind. Die beiden erfolgreichen Geschwister Adriano und Valentina Rosamilia holten sich beide sensationell die Goldmedaille in ihrer Kategorie. Zusammen mit Nina und Lena holte sich Valentina zudem den Schweizermeistertitel in der U16-Teamwertung! Jan Hochstrasser doppelte einige Stunden später nach und holte sich zum ersten Mal in seiner Karriere den Schweizermeistertitel im Cross!

Unser 800m- und 1500m-Spezialist Jan Hochstrasser absolvierte gestern seine dritte Cross-SM in seiner Laufkarriere (2011, 2016, 2018) und zeigte sogleich, dass mit ihm auch auf fremdem Terrain zu rechnen ist: "Cool, dass ich meine Sammlung vergrössern kann - Ein Titel im Cross hat mir noch gefehlt", sagt Jan nach seinem Wettkampf. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich gewinne. Für mich waren Luca Noti (CH-Meister 3000m Indoor, Teilnehmer Cross EM 2017) und Marc Bill die Favoriten. Sie sind als gute Crossläufer bekannt - Ich hingegen nicht unbedingt." Die beiden distanzierte Jan jedoch um 3 Sekunden. "Es war hart, aber weniger hart als erwartet. Wenn es gut läuft, fühlt es sich auch nicht so hart an", bilanziert Jan. Seinen Fokus legt er nun auf die EM in Berlin.



Unser Lauftalent Valentina Rosamilia bestritt heute ihren zweiten Wettkampf seit ihrem Beinbruch von vergangenem Sommer. Umso grösser wiegt die Freude über ihren Schweizermeistertitel: "Es war heute so schön zum Rennen mit all dem Schnee! Wir waren extrem viele Läuferinnen und es waren viele gute dabei! Umso schöner, dass ich meinen Cross-SM-Titel von 2016 verteidigen konnte. Es freut mich, dass es mir nach meiner Verletzung von letztem Sommer wieder so gut läuft", sagt Valentina.



U12W 2km

7. Tiziana Rosamilia 8:48min



U12M 2km

1. Adriano Rosamilia 7:40min



U16W 3km

1. Valentina Rosamilia 11:51min

5. Nina Rosamilia 12:14min

32. Lena Vombach 13:32min



U16 Teamwertung

1. BTV Aarau Athletics (Valentina Rosamilia, Lena Vombach, Nina Rosamilia)



Kurzcross Männer 3km

1. Jan Hochstrasser 9:23min



Langcross U23M 10km

9. Nick Gebert 37:43min





Rolltreppen-Challenge von Radio Argovia



Unser Sprinter Pascal Müller nahm gestern zudem an der Rolltreppen-Challenge von Radio Argovia im Shoppi Tivoli Spreitenbach teil und siegte sogleich bei den Herren im Einzel und mit dem Team Aargau gegen das Team Zürich. Auch seine Schwester Seline Müller gewann ihre Kategorie! Sie beide erhielten je 2'000 Franken Shoppinggutschein. Die Sprinttrainings scheinen sich also auch an informellen Anlässen finanziell zu lohnen...!



Herzliche Gratulation allen Athletinnen und Athleten! Wir wünschen gute Erholung!