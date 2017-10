Die Cup-Halbfinalpartie zwischen Pfadi Winterthur und dem HSC Suhr Aarau wurde auf den Dienstag, 05. Dezember 2017 um 19.30 Uhr in der Eulachhalle Winterthur angesetzt. Das NLA-Team des HSC Suhr Aarau hofft im schweren Auswärtsspiel auf die Unterstützung seiner treuen Anhänger.

Die gemeinsame Hoffnung auf einen Sieg in Winterthur, geht mit der Sehnsucht einher, den Cupfinal dann eventuell vor heimischem Publikum in der Schachenhalle Aarau bestreiten zu dürfen. Der HSC Suhr Aarau, der seit 2012 auf ein Heimspiel im Schweizer Cup-Wettbewerb wartet und dessen letzte Cup-Finalteilnahme dann elf Jahre zurückliegen würde, wird sich bis zum 31. Oktober 2017 fristgerecht für die Austragung des Finales bewerben. Wo der Cupfinal dann schlussendlich ausgetragen wird, wird am Mittwoch, 06. Dezember 2017 durch den Schweizerischen Handball-Verband entschieden und kommuniziert.