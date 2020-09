Das Jugendteam des Solothurner Ruderclubs an der Schwarzsee-Regatta

Zwanzig Junior*innen vertraten die SRC-Farben an der Schwarzsee-Regatte.

Darunter acht mutige Jugendliche aus dem laufenden Anfängerkurs, welche erst zum fünften Mal überhaupt in einem Ruderboot sassen! Am Samstag wurde der prächtige Sonnenschein leider durch den extremen Wind getrübt. Am Sonntag herrschte nasskaltes Wetter, aber Schlafsäcke, Pullover und Decken sorgten für eine gute Stimmung.

Andrea Scartazzini, die Leiterin Jugendsport, unterstützte das Team vor Ort. Ihre Bilanz: „In Anbetracht der geringen Ruder- und Regattaerfahrung unserer Jugendlichen bin ich zufrieden mit den Resultaten. Teilweise waren sie auch noch die Jüngsten in ihrer Kategorie. Einige erreichten dritte Plätze, aber am Schwarzsee gibt es nur für den ersten Platz eine Medaille. Es starten auch nicht immer gleich viele in einem Lauf. Schön, dass sie alle voll im Feld mit dabei waren!“