Dieses Jahr findet das Matinée-Konzert der Musikgesellschaft Schnottwil am Muttertag statt. Dieses Datum haben die Schnottwiler angeblich aus guten Gründen so gewählt.

Das Matinée-Konzert der MG Schnottwil hat eine lange Tradition. Und erfreut sich grosser Beliebtheit. Gründe dafür gibt es viele: Ein tolles Programm mit erstklassiger Musik ist sicher ein wichtiger davon. Der Apéro im Anschluss an das Konzert sowie die Rose, welche die Schnottwiler allen Frauen überreichen, dürften weitere Gründe sein.

Das Matinée-Konzert findet am Sonntag, 14. Mai um 10.00 Uhr in der MZH Schnottwil statt. Der Verein steht unter der bewährten Leitung von Thomas Trachsel. Weitere Informationen unter www.mg-schnottwil.ch.