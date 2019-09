Ab dem 15. Oktober geht es wieder los!

Das Muki/Vaki- Turnen in Brugg startet in die neue Saison.

Jeweils am Dienstag um 10.10 oder am Samstag um 9.00, 10.00 oder um 11.00 turnen Kinder ab 30 Monaten bis zum Kindergarteneintritt mit einem Erwachsenen (Mami, Papi, Grosseltern, Götti, Gotti, Tante, Onkel, ect.) in der Turnhalle Erle in Lauffohr und erkunden spielerisch die Turnhalle.

Unser Ziel ist das spielerische Bewegen, das kennenlernen neuer Geräte und Familien und den Spass am Turnen zu fördern.

Anmeldungen nimmt Daniela Bühlmann (076/479 46 43) gerne entgegen.