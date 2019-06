Was für ein grossartiges Sportfest durften wir am ETF in Aarau miterleben?! Turnfeste sind der Saisonhöhepunkt der meisten Turnvereine, wenn dieses ein eidgenössisches ist, schlägt das Turnerherz noch höher. Am Samstag der ersten Wettkampfwoche, standen unsere Jüngsten im Einsatz. Mit zwei Schulstufenbarren Vorführungen, dem Spielparcours Unihockey und dem Hindernislauf wurden gute Einzelnoten erzielt, die zur Endnote 23.73 und dem 82. Schlussrang führten. Die Schulstufenbarren Vorführung der älteren Jugikinder war nahezu perfekt und ergab eine Note von 9.05.

Gerade noch rechtzeitig vor dem heftigen Regenschauer waren wir am Abend zurück in Speuz.

Unsere Wettkämpfe der Erwachsenen Turnerinnen und Turner, standen erst in der zweiten Turnfestwoche auf dem Programm. Eine grosse Mehrheit schnupperte aber bereits in der ersten Woche Turnfestluft und man traf so das eine oder andere Vereinsmitglied beim Festen auf dem ETF-Gelände an.

Am Donnerstag galt es dann auch für unsere Aktiven ernst, früh am Morgen besammelten wir uns beim Dorfplatz. Mit Fähnrich und Hornträgern voraus und dem Musikwägeli und den Turnerinnen und Turnern im Schlepptau, marschierten wir der Hauptstrasse entlang Richtung Aarau. Kaum gestartet, begleitet uns der Regen. Bei der alten Badeanstalt war der Regen dann aber wieder vorbei. Der Aare entlang ging es Flussaufwärts Richtung Erlinsbach. Nein wir wollten nicht wieder nach Hause, der Weg führte uns zum Zeltplatz an der Aare in Erlinsbach.