Wir freuen uns sehr, im Rahmen des 40-jährigen Bestehens unseres Vereins, bereits zum 4. Mal als "Rekordhalter" nach 2003 die Kantonale Delegiertenversammlung zu organisieren. Wir heissen alle Teilnehmer/Innen in Zunzgen herzlich willkommen. Im September 1978 gründete eine Gruppe von begeisterten Radfahrern den Verein. Seit seiner Gründung ist der VC Diegtertal (VCD) eine sehr aktive Sektion des Kantonalverbands und hat sich in seiner Geschichte als versierter Organisator einen sehr guten Ruf geschaffen.



Anfänglich ab 1990 als Veranstalter des Baselbieter- Duathlons, insbesondere als Ausrichter der Duathlon -Schweizermeister-schaft im Jahre 1996. In den Jahren 1995 – 1999 waren einige der weltbesten Duathletinnen am Start. 2000-2001 wurde erstmals ein MTB-Duathlon und ein Cross-Country-Rennen abgehalten.



Seit 2005 ist der VCD Lokalorganisator des GP Oberbaselbiet (GPOBB) in Zunzgen. Ein nationales Top-Strassenrennen mit jeweils sehr guter nationaler – internationaler Besetzung in der Frauenkategorie. Den Kategorien Junioren und Amateure wird ebenfalls eine Startgelegenheit im Rahmen der Nachwuchs-förderung geboten. Der GPOBB wird bereits am 12.8.2018 zum 14. Mal über die Bühne gehen. Die Unterstützung der Gemeinde Zunzgen soll in diesem Zusammenhang speziell erwähnt werden. Im Jahresprogramm des Vereins finden Sie diverse Anlässe, dazu gehört auch ein attraktives Tourenangebot. Detail s. www.vcdiegtertal.ch

Wir wünschen allen Gästen, Behördenmitgliedern, Delegierten und Medienvertretern einen angenehmen Aufenthalt in Zunzgen und hoffen, dass der Besuch in bester Erinnerung bleiben wird.

Andreas Wild

Präsident