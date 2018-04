Drei Spiele stehen Baden in der Meisterschaft noch bevor – drei Spiele, die unabhängig vom Ausgang an der Tabellenlage nichts verändern werden. Städtli 1 ist und bleibt Zweiter und wird im Mai mit dem RTV Basel den Aufsteiger in die NLA ausmachen.

Ähnlich die Ausgangslage für den nächsten Gegner: Die Yellow/Pfadi Espoirs belegen mit 20 Punkten Rang acht und haben mit dem Geschehen in der Abstiegszone ab Rang 10 definitiv nichts zu tun.

Zweimal Ziel erreicht – beste Voraussetzungen für unbeschwertes Auftreten und pure Freude am Sport!

Die Espoirs werden dabei kaum auf Unterstützung von Pfadi hoffen können, da gleichentags das erste Halbfinalspiel gegen die Kadetten ansteht. Die NLA-Partie wird um 17:00 Uhr in der Eishalle Zielbau angepfiffen, die NLB-Begegnung mit Badener Beteiligung um 20:30 Uhr in der Eulachhalle 2B. Wer mag, kommt am Samstag in Winterthur also gleich zweimal auf seine Kosten.

Beim STV Baden sind keine neuen Verletzten zu beklagen. Man wird also das Siegerteam von Stans erneut in Aktion sehen. Spieler und Staff freuen sich, auf den Zuschauerrängen möglichst viele Gesichter wiederzusehen, die schon in der Innerschweiz dabei waren