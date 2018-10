Eingebettet in den vom OL-Verein OLG Cordoba perfekt organisierten Schlusslauf der ASJM 2018 durfte der Aargauer Orientierungslauf-Verband (AOLV) die Besten der Saison ehren.

In der mit Läuferinnen und Läufern des OL im Achenberg, Gästen und Sponsoren gut gefüllten Turnhalle der Schulanlage in Klingnau nahmen Matthias und Andreas Kyburz die höchsten Ehren der diejährigen Saison entgegen. Mit zwei Mal Gold und einmal Silber an den Europameisterschaften im Tessin, dem Gewinn der Silbermedaille mit der Staffel an den Weltmeisterschaften in Lettland und dem erneuen Gewinn des Gesamtweltcup im Orientierungslauf gehörte Matthias zu den diesjährigen Überfliegern im OL.

Doch auch Andreas durfte angesichts des Gewinns der Bronzemedaille an der WM über die Sprintdistanz strahlen. Auf die Frage, was den neben dem Medaillengewinn sein diesjähriges Highlight war, bemerkte er schmunzelnd, dass «er für einmal seinen Bruder Matthias an einem wichtigen internationalen Wettkampf hat schlagen können».