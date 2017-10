Zu Beginn des Schlussabschitts wog das Spiel hin und her. Die Gäste hatten in der 41.und 44. Minute zwei Top Möglichkeiten, eine Vorentscheidung herbeizuführen. Dazwischen traf Rohrbach nur den Pfosten. Mehr Glück hatte kurz darauf Vogt, als er den Puck vor dem Tor aus der Luft nahm und zum Ausgleich traf. Nach dem Treffer wälzte sich der Torhüter der Gäste am Boden.

Hochkarätige Chancen im Schlussdrittel

Nach längerer Diskussion des Schiedsrichtertrios wurde der Treffer gegeben. Torhüter Hauser konnte weiterspielen. Die letzten 10 Minuten boten dann nochmals teils hochkarätige Chancen auf beiden Seiten, welche beide Torhüter zunichtemachten. In der Verlängerung war Basel die bessere Mannschaft, scheiterte aber abermals an der Chancenauswertung. So musste das Penaltyschiessen entscheiden mit dem glücklicheren Ausgang für Basel.

Reto Gertschen sah heute «einen besseren EHC Basel als den EHC Bülach», haderte aber stark mit der Chancenauswertung: «Wir müssen konsequenter werden. Das braucht Killerinstinkt und mehr Vertrauen in die Fähigkeiten.» Man habe es auch nicht fertig gebracht, die Scheibe aufgrund des eher kleineren Torhüters «unters Dach zu schiessen», so Gertschen. Er möchte nun auch irgendeinmal solche Spiele nach 60 Minuten gewinnen.

Es fehlt an Konsequenz

Dazu muss man unter anderem an einem arbeiten: «Der Chancenauswertung!». Dies sah auch Marco Vogt so, der Torschütze zum 1:1: «Das war ein gutes Spiel gewesen von unserer Seite und ein unterhaltsames für die Fans. Wir hatten viele Chancen und das Spiel kontrolliert. Die Chancenauswertung ist halt ein Thema. Es fehlt vorne an der Konsequenz, dem letzten Willen, die Scheibe reinzudrücken. Es ist auch eine mentale Sache, dass man wach bleibt, bis der Schiedsrichter pfeift und vor das Tor geht, wo es eben die Chancen gibt.»

Bereits am nächsten Mittwoch, 1. November ergibt sich gegen den gleichen Gegner die Gelegenheit es mehr Effizienz an den Tag zu legen. Das Spiel in Bülach findet um 20:00 Uhr statt.